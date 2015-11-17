Матч сборных Бельгии и Испании отменен по соображениям безопасности

Об этом сообщает пресс-служба Бельгийской футбольной ассоциации пишет ТАСС.

Встреча должна была состояться на брюссельском стадионе "Король Бодуэн" и начаться в 21:45 по киевскому времени. Инициатором отмены матча стало бельгийское правительство, сославшееся на высокую вероятность организации террористической атаки.

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Ранее стало известно, что товарищеский матч Англия - Франция не будет отменен и состоится 17 ноября в Лондоне.