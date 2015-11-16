Матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу состоятся весной

Матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу перенесены с 3 декабря на весеннюю часть сезона 2015/16, сообщает пресс-служба ФК "Александрия".

"В Дирекцию Премьер-лиги поступили обращения клубов ПЛ о переносе матчей 1/4 розыгрыша Кубка Украины с 03.12.2015 г. на весеннюю часть соревнований ПЛ. В связи с этим, участникам ПЛ было предложено рассмотреть изменения в календаре ПЛ сезона 2015/2016 г.г.", - говорится в сообщении.

По результатам опроса участников ПЛ было решено перенести дату проведения первых матчей 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины с 03.12.2015 г. на 02.03.2016 г., а дату проведения ответного матча 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины определить дополнительно.

Как сообщал УНИАН, соперником ФК «Александрия» на стадии 1/4 финала Кубка Украины стал ФК «Динамо» (Киев). В других парах сойдутся: «Ворскла» - «Шахтер», «Волынь» - «Заря», «Сталь» - «Днепр».