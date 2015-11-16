Гандбольный турнир памяти легендарного тренера Игоря Турчина состоится 17-18 ноября в Киеве (видео)

Его участниками станут 4 команды - национальная сборная Украины, молодежная сборная Украины, ГК “Спартак” (Киев) и ГК “Гомель” - лидер чемпионата Беларуси, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

17-го ноября полуфиналы турнира пройдут в игровом зале Национального университета физвоспитания и спорта.

18-го ноября решающие поединки Кубка — финал и матч за третье место состоятся в Дворце спорта.

Игорь Евдокимович Турчин — легендарный гандбольный тренер, успехи которого отмечены в Книге рекордов Гиннесса. 13 раз Турчин приводил киевский “Спартак” к победам в Лиге чемпионов. Руководимая им сборная СССР дважды выигрывала золото Олимпийских Игр (1976 и 1980) и также два раза становилась лучшей на чемпионатах мира (1982, 1986).

16-го ноября Игорю Турчину исполнилось бы 79 лет.

Игорю Евдокимовичу Турчину посвящен сюжет подготовленный журналистами канала 1+1.