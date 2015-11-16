Россия застраховала Чемпионат мира-2018 по футболу на случай переноса

Чемпионат мира по футболу 2018 года застрахован на значительную сумму на случай переноса в другую страну, однако он гарантированно пройдет в России, заявил министр спорта РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, сообщает ТАСС.

"Предусмотрена солидная страховая премия. Но никто у России ничего не отнимет. Этого не случится ни при каких обстоятельствах. Исполком в Цюрихе давно принял необходимые решения по чемпионату мира 2018 года, многократно их подтвердил", - сказал Мутко.

"Даже не могу вообразить, что за форс-мажор должен приключиться для отмены. Если только ФИФА самоликвидируется или американское правосудие выдвинет против нее очень серьезные обвинения в коррупции. Не верю ни в первое, ни во второе", - добавил министр спорта РФ.

Матчи чемпионата мира должны пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске.

Как сообщал УНИАН, Россия получила право провести Чемпионат мира по футболу в декабре 2010 года. На протяжении последних полутора лет постоянно раздаются призывы от ведущих мировых политиков, спортивных чиновников и общественных деятелей о необходимости лишить Россию права проведения турнира из-за аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.