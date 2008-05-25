Капитан Челси написал болельщикам открытое письмо

Капитан лондонского клуба Джон Терри написал болельщикам открытое письмо.

"Я обращаюсь ко всем болельщикам "Челси", моим партнерам по команде, тренерам и работникам клуба.

Я прошу у вас прощения за промах с пенальти, который мог принести всем нам титул победителей Лиги Чемпионов (Терри не реализовал решающий пенальти в финале Лиги чемпионов против МЮ).

Меня многие убеждали, что я не должен говорить этого, но я чувствую потребность высказаться. Я переживаю свой промах с того момента, как он случился. Я не могу нормально спать и все время просыпаюсь с надеждой, что это был кошмар.

Все это время мне оказывали удивительную поддержку болельщики, бывшие и нынешние футболисты "Челси", мои родные и друзья, и я хочу всех вас поблагодарить за это. Однако я взрослый человек и поэтому не снимаю с себя вины за наше поражение.

Я ВСЕГДА буду с "Челси". Я отдам всего себя на поле как игрок, а потом и как тренер. И я уверен, что мы выиграем этот трофей.

После той ночи в Москве я обещаю бороться за этот кубок всю жизнь. Пока его не будет у нас, я не успокоюсь. Мне не стыдно за свои слезы. Я боролся за этот кубок один сложный год за другим, и я не мог контролировать свое поведение в тот момент. Все знают, какое место занимает клуб в моем сердце.

Дорога в Рим начинается прямо сейчас. Мы должны превратить отрицательный опыт в нашу силу. Я горжусь нашими достижениями в этом сезоне, ведь они были достигнуты на фоне большого количества проблем.

Большое вам спасибо за то, что вы поддерживали команду в этом сезоне", цитирует Терри официальный сайт ФК "Челси".