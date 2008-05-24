Завершился матч сборных Украины и Голландии
23:28, 24 мая 2008Спорт
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У тренеров еще много работы
|Фото АР
Нидерланды - Украина 3:0 (Куйт 24, Хунтелаар 38, Бабель 64).
Матч против Нидерландов ожидался, как первая серьезная проверка команды Алексея Михайличенко. Против топ-команд новая сборная Украины не играла, потому хотелось проверить возможности команды. Как оказалось, работы у тренерского штаба непочатый край, поскольку как таковой игры сборная не показала, разбирает игру Футбол.ua.
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