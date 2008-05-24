Завершился матч сборных Украины и Голландии

Завершился товарищеский матч сборных Украины и Голландии.

Нидерланды - Украина 3:0 (Куйт 24, Хунтелаар 38, Бабель 64).

Матч против Нидерландов ожидался, как первая серьезная проверка команды Алексея Михайличенко. Против топ-команд новая сборная Украины не играла, потому хотелось проверить возможности команды. Как оказалось, работы у тренерского штаба непочатый край, поскольку как таковой игры сборная не показала, разбирает игру Футбол.ua.