”Челси” ищет нового главного тренера

21:48, 24 мая 2008
Спорт
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Авраама Гранта все-таки отправили в отставку

Руководство английского футбольного клуба "Челси" в субботу отправило в отставку главного тренера команды Авраама Гранта, сообщается на сайте клуба. Грант был уволен по итогам двухдневных совещаний, последовавших за поражением "Челси" в финале Лиги чемпионов.

53-летний израильский специалист проработал в "Челси" менее года, в сентябре 2007 года сменив на посту главного тренера португальца Жозе Моуринью.

В сезоне 2007/2008 "Челси" под руководством Гранта уступил титул чемпиона Англии "Манчестеру", отстав от него всего на два очка, напоминает Лента.ру. Второе "поражение" от "МЮ" "Челси" потерпел 21 мая в финале Лиги чемпионов в Москве, проиграв в послематчевой серии пенальти со счетом 5:6 - в "Челси" пенальти не забили поскользнувшийся на мокром от дождя газоне "Лужников" Джон Терри и француз Николя Анелька.

Сообщается, что в "Челси" уже приступили к поискам нового главного тренера. По информации агентства France Presse, им может стать тренер "Барселоны" Франк Райкард, тренер миланского "Интера" Роберто Манчини или наставник сборной России Гус Хиддинк.

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