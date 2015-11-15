ЧУ по хоккею: "Донбасс" и "Рапид" устроили массовую драку, "Донбасс" выиграл со счетом 20:0 (видео)

Донецкий "Донбасс" выиграл матч 7-го тура чемпионата Украины по хоккею у киевского "Рапида" со счетом 20:0, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Также матч "Донбасс" - "Рапид" был отмечен самой массовой дракой в чемпионате Украины нынешнего сезона.

Этот результат является одним из самых крупных в нынешнем сезоне. Ранее, в 6-м туре национального первенства, "Донбасс" разгромил "Юность" - 23:0, а "Дженералз" разгромил тот же "Рапид" со счетом 22:1. В других матчах 7-го тура ХК "Кременчук" дважды разгромил "Юность" - 22:1 и 20:0.