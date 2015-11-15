УЕФА накажет "Динамо" проведением двух матчей без зрителей - СМИ

12:53, 15 ноября 2015
Спорт
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Европейский футбольный Союз (УЕФА) обязал киевское "Динамо" провести два ближайших домашних матча еврокубков без зрителей

fcdynamo.kiev.ua

Такое наказание столичный клуб понес за драку фанатов на поединке "Динамо" – "Челси", сообщает со ссылкой на свои источники Обозреватель.

По информации издания, "бело-синие" также заплатят штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков (140 тысяч евро). Свой первый матч при пустых трибунах динамовцы проведут в шестом туре Лиги чемпионов с израильским "Маккаби".

Вместе с тем, официально свой вердикт о наказании "Динамо" УЕФА озвучит 19 ноября.

Как сообщал УНИАН, на матче "Динамо" – "Челси" были избиты темнокожие болельщики киевлян. УЕФА открыл дело против чемпионов Украины сразу по трем статьям.

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