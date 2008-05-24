”Франкфурт” выиграл Кубок УЕФА

Футболистки немецкого "Франкфурта" в третий раз в своей истории завоевали Кубок УЕФА, выиграв в финальном противостоянии у шведского клуба "Умеа".

После ничьей 1:1 в Швеции, "Франкфурт" дома победил со счетом 3:2.

Немецкий клуб вел 2:0 и 3:1, но гости поддержали интригу, забив свой второй мяч на 83-й минуте, передает подробности РИА "Новости". Еще один гол "Умеа" сделал бы эту команду обладателем Кубка УЕФА, причем также в третий раз. Однако "Франкфурт" выстоял при большой доле удачи: в компенсированное время хозяек от гола спасла перекладина.

"Франкфурт" и "Умеа" разыгрывают финал между собой уже в третий раз. В 2002 г. - выиграл "Франкфурт", в 2004-м - "Умеа". И вот теперь "Франкфурт" снова сильнейший в женском футболе.

Кроме "Франкфурта" (2002, 2006, 2008) и "Умеа" (2003, 2004) обладателями Кубка становились "Турбин Потсдам" (2005) и Арсенал (2007).

На пути к Кубку "Франкфурт" обыграл итальянский "Бардолино" (полуфинал) и команду "Россиянка" из Красноярска (четвертьфинал). "Умеа", соответственно, оставил за бортом французский Лион и немецкий Рапид-Веземааль.

Украину в Кубке УЕФА 2007-2008 среди женских команд представляли харьковчанки ("Металлист"). На отборочном этапе они выиграли у Динамо (Тбилиси) 14:0 и сербской команды "Напредак" 4:2, но проиграли лидеру группы "Россиянке" 0:3.