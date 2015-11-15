Сохранить везение в Мариборе

Первый матч плей-офф отборочного цикла Евро-2016 сборная Украины выиграла на своем поле во Львове у команды Словении со счетом 2:0.

Собственно, повторилась история двухгодичной давности, когда в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2014 украинцы на своем поле (тогда – в Киеве, на НСК «Олимпийский») обыграли с тем же счетом команду Франции. Только с одной существенной разницей – Франция не Словения. И если тогда мы только шепотом говорили о том, что стали фаворитами в этой паре, а в итоге все-таки проиграли, то сегодня полноценно можем об этом говорить во весь голос. Даже кричать.

Но…

Матч во Львове, хоть и оставил хорошее впечатление и прошел достаточно удачно для сборной Украины, не остался без ложки дегтя. И о своей тревоге рассказал на послематчевой пресс-конференции Михаил Фоменко. «В первом тайме мы допустили несколько ошибок. К счастью, соперник ими не воспользовался», - констатировал Михаил Иванович. И добавил: «Я понимаю ребят – с волнением иногда трудно справиться, но нужно с первой и до последней минуты придерживаться принципов построения игры». Разумеется, результатом игры тренер доволен.

Команда показала вчера во Львове настоящую игру фаворита, игру «первым номером», чего от подопечных Фоменко так долго ждали болельщики.

Обычно излишне рациональный тренер на сей раз, видимо, не стал давать установок на сдерживание, и команда с первых же минут матча обозначила свой перевес. Матч, за исключением отдельных моментов в первом тайме, после забитого гола, проходил с явным преимуществом хозяев поля и завершился их вполне заслуженной победой. Более того, после неудачной концовки первого тайма, украинцы сумели обуздать эмоции и во второй половине игры продолжили гнуть свою линию. Забили второй, а ведь могли забить и третий…

Наша европейская звезда, игрок «Севильи» Евгений Коноплянка после матча сокрушался, мол, как же так мог не забить. «Наверное, голубя увидел», - пошутил игрок. Но, отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли команде не хватает третьего гола, ответил: «Францию вспомнили, да? Не бойтесь, пройдем».

Впереди – главный матч двухлетнего цикла для сборной Украины. А с учетом истории наших выступлений в плей-офф, так и вообще матч 18-летнего цикла. В 1997-м сборная Украины впервые играла в плей-офф и не сумела попасть на ЧМ-1998, проиграв тогда по сумме двух матчей команде Хорватии. А сейчас мы все ждем реванша за поражение 16-летней давности, уже от Словении, в отборе на Евро-2000. Реванша не только за то фиаско, но и за все прочие пять поражений в плей-офф.

Безусловно, в Мариборе «будет жарко». Соперник, которому нечего терять, будет всеми силами лезть в атаку. И ошибки, которые допустили защитники «желто-голубых» в первом матче, не могут не настораживать. К счастью, соперник ими не воспользовался, отметил после матча Фоменко. Пусть будет везение на нашей стороне и в ответной игре, промелькнула мысль после его слов. Без везения – никуда.

А результат… Результат важен по сумме двух матчей. И конкретный счет игры в Мариборе будет важен только в связке с результатом игры во Львове. «Желаю, чтоб результат выездного матча позволил нам попасть на чемпионат Европы. Мы не можем похвастаться большим опытом участия в таких турнирах. И главное, чтобы эмоции помогали общему делу», - подытожил вчера Фоменко.

Осталось дождаться всего каких-то двое суток.

Кирилл Стадниченко