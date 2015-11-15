Мария Буйок стала чемпионкой мира по самбо

Второй день чемпионата мира, который проходит в Марокко, принес сборной Украины шесть наград, в том числе и золотую медаль, увеличив общее количество наград команды до 11 медалей - 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых, сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

Вторую медаль высшей пробы для Украины в весовой категории до 52 килограммов завоевала Мария Буйок (Черниговская область, ВСУ, тренер - Анатолий Маркин). Самый трудный шаг к победе был в... четвертьфинале, в котором нашей спортсменке противостояла россиянка Анна Харитонова. Это была борьба выдержек. У украинки тактика оказалась более "крепкой": в противостоянии нервов Мария завоевала три балла благодаря предупреждениям соперницы и победила - 3:0. В полуфинале Буйок уверенно разобралась с Сосе Баласанян из Армении - 5:0. В финале же правильно выбранная линия действий позволила врять верх на обладательницей "золота" 2014 года Гаухар Турмахановой из Казахстана.

Отметим, что ранее в 2015-м году Буйок стала чемпионкой Европы.

"Бронзу" же для украинской команды завоевали сразу пять спортсменов: Елена Сайко (до 64 кг, Ивано-Франковская/Львовская области, "Украина"/ВСУ, тренер - Евгений Боднарук), Ярослав Рытко (до 100 кг, Николаевская область, "Динамо". тренер - Владимир Москаленко), Сергей Бобырь (до 62 кг, боевой раздел, Черкасская область, тренер - Вадим Рогач), Максим Рындовский (до 82 кг, боевой раздел, Киев, "Украина", тренер - Сергей Грабовский), Димитрий Побережец (свыше 100 кг, боевой раздел, Киев, "Динамо", тренер - Сергей Грабовский).

Чемпионат мира по самбо проходит в Касабланке (Марокко) с 13 по 15 ноября.