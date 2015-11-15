Беринчик одержал досрочную победу над голландцем Анианву во втором бою в профи-карьере

В рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine в Броварах Денис Беринчик во втором своем поединке на профи-ринге одержал досрочную победу в шестом раунде над голландцем нигерийского происхождения Инносентом Анианву, сообщает пресс-служба К2.

В заключительном раунде боя после затяжной атаки Беринчика рефери в ринге Виктор Фесечко решил вмешаться в ход боя. Время остановки: 1:36.

"Соперник все время чуть петлял, потому что «съел пару банок», и понял, что больше хочет купить билет домой, чем боксировать. Сложно было за ним гоняться, надо было обрезать больше углов. Сергей Ватаманюк мне все подсказывал, но я выполнял это процентов на 30, а может, и меньше. Да, я пропустил пару ударов – сверху, в темя. У меня там руки голову не защищают. Хотел почувствовать этот профи-ринг, профи-перчатки, этот махач, побыть на той острой дистанции, где очень опасно. Травм нет, сильно не устал, ничего не повредил. На этой неделе уже начнем легкие пробежечки, будем готовиться дальше», - отметил Денис Беринчик после боя.

В другом главном бою вечера Умар Саламов одержал победу единогласным решением судей над Дуду Энгумбу и защитил принадлежащий ему титул чемпиона Европы по версии WBO в полутяжелом весе. Счет судейских записок: 117-111, 117-110, 118-110.

"Я настраивался на двенадцать раундов. Конечно, старался выиграть досрочно, но не получилось - соперник очень серьезный и неудобный. Во время подготовки смотрел его бои и был готов ко всем его действиям, знал что он будет боксировать "грязно". Но все получилось так, как мы хотели. Очень доволен победой. Большое спасибо украинским зрителям за такую поддержку", -прокомментировал свою победу Умар Саламов.

Как сообщал УНИАН, вечер бокса в Бровара состоялся 14 ноября.