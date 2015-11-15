Украина обыграла Словению в отборе на Евро-2016 (фоторепортаж)

На "Арене Львов" состоялся первый матч плей-офф отборочного цикла Евро-2016, в котором сборная Украины принимала команду Словении и обыграла соперника со счетом 2:0.

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