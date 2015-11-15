Украина обыграла Словению в отборе на Евро-2016 (фоторепортаж)

02:00, 15 ноября 2015
Спорт
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На "Арене Львов" состоялся первый матч плей-офф отборочного цикла Евро-2016, в котором сборная Украины принимала команду Словении и обыграла соперника со счетом 2:0.

Украинцы сумели дважды создать голевые моменты у ворот соперника.

Напомним, в первом тайме на 22-й минуте счет открыл Андрей Ярмоленко, а уже после перерыва, на 54-й, Евгений Селезнев удвоил преимущество сборной Украины.

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