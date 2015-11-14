Коноплянка после матча со Словенией: "Францию не вспоминайте, пройдём"

Капитан сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями опобеде над Словенией (2:0) в первом матче плей-офф отбора на Евро-2016 в интервью телеканалу Футбол 1.

Отвечая на вопрос о том, что, возможно, команде сегодня не хватило третьего гола, игрок переспросил: "Францию вспомнили, да? Не бойтесь, пройдем".

Рассуждая о сборной Словении Коноплянка отметил: "Непростой соперник. Мы знали, на что они способны, много игр посмотрели. Перекрыли сильные стороны. Теперь будем думать, как играть на выезде".

Говоря о концовках таймов, которые прошли в сумбурной нервной игре, капитан заметил: "Они пошли практически ва-банк. И они могли забивать, и мы могли. Мне кажется, у нас все же было больше шансов, особенно если взять мой момент. Знаете, если в машине спустить колесо, она будет вот так ехать, как, наверное, я бежал, когда атаковал. В начале матча я хотя бы в створ ворот попал. Немного расстроился из-за этого момента. Наверное, я там голубя увидел. Но ничего, у нас есть ответный матч".

Отвечая на вопрос хватит ли сил на еще один матч, отметил: "Нужно хотя бы пару дней на восстановление. Но даже если их не будет, мы их найдем, поверьте".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Украины обыграла во Львове команду Словении со счетом 2:0. Ответный и решающий матч в борьбе за путевку на Евро-2016 состоится 17 ноября в словенском Мариборе.