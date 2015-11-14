Фоменко про матч со Словенией: "Жаль, что не забили третий"

Тренер сборной Украины прокомментировал матч против Словении в интервью телеканалу Футбол 1.

Говоря о первом матче в целом, тренер заметил: "Матч во Львове — это первый тайм, его мы отыграли, теперь нужно готовиться ко второму. Да, я боялся, что можем пропустить дома. Ребята переживали. Хорошо, что не произошло. Очень жаль, что не забили третий, реализация подвела наших игроков".

Говоря о голе Селезнева, Фоменко заметил: "Это его работа. Рад, что забил за сборную, он давно этого не делал".

Отвечая на вопрос о действиях обороны после первого забитого гола, тренер отметил: "Игроки расслабились, начали допускать ошибки. Хорошо, что соперник не воспользовался ошибками и не наказал нас".

А рассуждая о составе на ответный матч, тренер заметил: "Время еще есть, плюс будут тренировки и доктора дадут информацию по травмированным игрокам".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Украины обыграла во Львове команду Словении со счетом 2:0. Ответный и решающий матч в борьбе за путевку на Евро-2016 состоится 17 ноября в словенском Мариборе.