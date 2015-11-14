Селезнев после матча со Словенией: "Мы понимаем, что стоит на кону"

Евгений Селезнев прокомментировал матч против сборной Словении в интервью телеканалу Футбол 1.

В частности, на вопрос доволен ли он результатом, футболист отметил: "Я буду доволен результатом, когда сыграем второй матч. Если он будет положительным для нас, то я буду довольным".

Отвечая на вопрос, кому он посвяает свой гол, Селезнев сказал: "Посвятил гол жене и ребенку. Тем более, такой гол, за сборную, за которую давно не забивал. Я надеялся, что Федецкий мне прострелит и он это сделал, мы долго друг знаем. А я форвард, я должен забивать с любой позиции — будь то с двух метров или двадцати сантиметров".

Говоря о настрое на игру нападающий отметил: "Мы хорошо настроились на сегодняшний поединок, понимали, что будет тяжелая игра. Словения — достойный соперник. На выезде будет еще тяжелее, но мы понимаем, что стоит на кону и постараемся добыть положительный результат".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Украины обыграла во Львове команду Словении со счетом 2:0. Ответный и решающий матч в борьбе за путевку на Евро-2016 состоится 17 ноября в словенском Мариборе.