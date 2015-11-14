Сборная Украины выиграла у команды Словении в первом матче плей-офф отбора Евро-2016

На "Львов-Арене" завершился первый матч плей-офф отборочного цикла Евро-2016, в котором сборная Украины принимала команду Словении и обыграла соперника со счетом 2:0.

Матч с самого начала проходил с преимуществом украинской сборной, а небольшие огрехи в обороне, к счастью, так и не привели к опасным моментам у ворот Андрея Пятова.

В свою очередь, сами украинцы сумели дважды создать голевые моменты у ворот соперника. В середине первого тайма, на 22-й минуте счет открыл Андрея Ярмоленко, а уже после перерыва, на 54-й, Евгений Селезнев удвоил преимущество сборной Украины.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, в ответной игре в словенском Мариборе украинцам будет достаточно не только ничьей, но и поражения с минимальным счетом, или с разницей в два мяча (1:3, 2:4 и т.д.). В случае поражения гостей со счетом 0:2 будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Ответный и решающий матч состоится в словенском Мариборе 17 ноября.