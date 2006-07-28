1 августа в Киев прибудет Кубок Стэнли

1 августа в Киеве состоится презентация одной из самых престижных хоккейных наград - Кубка Стэнли.

Легендарную награду в Украину привезет Антон БАБЧУК - уроженец Киева, а сегодня - хоккеист «Каролина Харрикейнз», американского клуба, выигравшего главный приз Национальной хоккейной лиги в 2006 году, сообщили УНИАН в компании «Союз-Виктан»:

А.БАБЧУК 9 лет занимался хоккеем в Киеве, а сегодня в возрасте 22 лет успешно играет в НХЛ. По его инициативе и благодаря поддержке хоккейного клуба «Беркут» и компании «Союз-Виктан» 1 августа Кубок Стэнли представят в родном городе хоккеиста.

В 13.00 состоится встреча почетной награды в международном аэропорту «Борисполь». После чего А.БАБЧУК проследует в спортивный клуб «Авангард», где он учился играть в хоккей. Торжественная презентация Кубка Стэнли болельщикам и широкой общественности в «Авангарде» состоится в 15.00. В тот же день в 18.00 в концерт-холле «Freedom» состоится пресс-конференция с участием А.БАБЧУКА.

Кубок Стэнли уже второй раз подряд посещает Украину. В 2004 году Наивысшую награду профессионального хоккея привозил в Киев украинский хоккеист Руслан ФЕДОТЕНКО - обладатель Кубка, игрок НХЛ из клуба "Тампа Бей Лайт". Теперь, после самого длинного в истории НХЛ локаута 2005 года, его впервые завоевал американский клуб «Каролина Харрикейнз». Согласно традиции, каждый игрок команды-победительницы имеет право на одни сутки привезти Кубок на свою родину.

Вечером 1 августа по инициативе другого украинского хоккеиста и тоже игрока «Каролины» Олега ТВЕРДОВСКОГО Кубок отправится в Омск.