Евро-2016, отборочный турнир, плей-офф, Украина - Словения - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня на "Львов-Арене" состоится первый матч плей-офф отборочного турнира Евро-2016, в котором сборная Украины сыграет с командой Словении.

Сборная Украины постарается с шестой попытки добиться успеха в стыковых матчах, а заодно взять у словенцев реванш за поражение в борьбе за поездку на Евро-2000.

Украина заняла третье место в отборочной группе С позади Испании и Словакии. Словения, стартовавшая с минимального поражения в Эстонии, в итоге расположилась на третьем месте в группе Е.

Украинцы дебютировали на Евро в 2012 году, когда на пару с поляками принимали прошлый турнир. Здесь выйти из группы им не удалось, а наивысшее достижение команды на крупных международных турнирах - четвертьфинал ЧМ-2006 в Германии.

В свою очередь, сборная Словении на единственном для себя Евро в 2000-м году также не вышла из группы.

Первый матч Украина - Словения пропустят Александр Кучер и Тарас Степаненко у которых перебор желтых карточек. В свою очередь, Артем Федецкий и Руслан Ротань "висят" на карточках. Правда, Ротань из-за травмы пропускает оба матча.

У словенцев на карточках "висят" Йосип Иличич и Деян Лазаревич, которые могут пропустить ответный и решающий матч 17 ноября в Мариборе.

На котировках букмекерских контор фаворитом первого матча является сборная Украины, на победу которой ставки принимаются с коэффицентом 1,60 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,58 к 1, а на победу Словении - 6,50 к 1.

Матч Украина - Словения начнется во Львове в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 20. Ракицкий, 13. Шевчук В., 16. Сидорчук, 18. Рыбалка, 19. Гармаш, 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

Запасные: 1. Бойко, 23. Шевченко Н., 5. Пилявский, 4. Тимощук, 2. Каменюка, 8. Малиновский, 9. Гусев О., 14. Караваев, 15. Будковский, 21. Гладкий, 22. Кравец, 6. Петряк

сб. Словении: 1. Ханданович С., 5. Цесар, 13. Йокич, 6. Илич, 7. Иличич, 8. Куртич, 20. Кампль, 2. Брешко, 21. Крхин, 10. Бирса, 11. Новакович

Запасные: 12. Облак, 16. Видмар, 4. Самарджич, 15. Струна, 14. Лазаревич Д., 18. Ротман, 17. Кирм, 9. Любиянкич, 18. Безяк, 3. Анджелкович, 19. Печник, 22. Вербич

Сегодняшний день не самый простой в жизни Европы... И начало матча нам об этом напомнит. Игру будет предварять минута молчания по погибшим в страшной серии терактов в Париже. После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года на следующий день, 12 сентября, были отменены все матчи европейской Лиги чемпионов УЕФА. В этот раз решили ограничиться минутой молчания.

Несмотря ни на что, жизнь продолжается. И важнейший матч для обеих команд никто не отменял. А значит - ВПЕРЕД...

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Словенцы развели мяч с центра поля. Неправиль ваели мяч в игру. Повторить попросил судья...

2. Опаснейшая фланговая атака украинцев завершается навесом почти от углового флажка - Ярмоленко не дотянулся до мяча.

3. Еще одна попытка атаки хозяев поля - Коноплянка нарушает правила в атаке.

4. И еще одна атака украинцев - Коноплянка с Шевчуком разыграли мяч и прострел Вячеслава пришелся в ногу защитника.

5. Словенцы пытаются сбить темп игры - возят мяч в центре поля.

6. Первая атака словенцев завершается каким-то невнятным ударом Бирсы из-за линии штрафной. Мяч легко ловит Пятов.

7. Новакович получил отличный пас от Кампля, но был вне игры...

8. Похоже, освоились словенцы. Бирса забрасывал мяч на Новаковича, но на высоте были наши защитники.

9. Йокич выбил мяч на угловой после опаснейшей подачи с фланга в центр штрафной.

10. Коноплянка выполнил угловой - Ханданович рукой выбил мяч в аут.

11. Шевчук в центре поля довольно грубо нарушает правила на сопернике. Судья ограничился устным внушением.

12. После подачи Бирсы со штрафного нерасторопностью украинских зщитников едва не воспользовался Цесар.

13. На Федецком нарушают правила словенцы - опасный стандарт для сборной Украины.

14. Коноплянка подал штрафной, Гармаш пробил - намного выше ворот. Игрок "Динамо" уверен, что мяч задел соперника и ушел на угловой...

15. Ответ словенцев - Йокич теряет мяч в центре поля в борьбе с защитниками.

16. Еще один углвоой заработали украинцы - мяч псле удара Федецкого попал в ногу защитнику и ушел за линию ворот.

17. Два углвоых подряд подал Коноплянка, но ни разу мяч на удобную позицию для нападающих не пришелся.

18. Йокич прострелил с фланга - наши защитники четко страхуют.

19. Предупреждение Селезневу - грубый фол на Цесаре за удар локтем. Евгений недоумевает...

20. Затянулась пауза в игре, Цесар получил серьезное повреждение.

21. Коноплянка вновь подавал угловой - вновь на ближней штанге защитник выбил мяч.

22. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ЯРМОЛЕНКООООО!!!!!! 1:0

23. После паса с фланга Ханданович небрежно выбил мяч рукой и Ярмоленко получил мяч, обработал его и ударил в самый угол.

24. Коноплянка на фланге долго возился с мячом и, в итоге, упустил его за боковую линию.

25. Еще одна атака украинцев - Йокич спасает свою команду и выбивает мяч в аут.

26. ГАРМАШШШШШ!!! Конопянка выдал шикарный пас, а Денис пробил из выгоднейшей позиции прямо в защитника.

27. Не менее опасный ответ словенцев - Иличич бьет выше ворот с линии штрафной площади.

28. Открытый футбол пошел. Теперь масированная атака наших - Ханданович выигрывает верховую борьбу у Ярмоленко.

29. Теперь Новакович не смог обработать мяч и как следует ударить по воротам Пятова. Не ожидал такого хода событий словенец...

30. Ответ хозяев поля - Коноплянка промчался по флангу, но у самой штрафной соперника потерял мяч.

31. Шевчук в борьбе с защитником упустил мяч за лицевую линию. Судья даже угловой не назначил...

32. Новакович грубо сыграл против Хачериди - ударил в лицо.

33. ХАНДАНОВИЧ!!!! Шикарный сэйв вратаря после удара Рыбалки с дальней дистанции.

34. Предупреждения получают Новакович и Хачериди - обоюдная грубость. Словенцы явно провоцируют Евгения.

36. Гармаш потерял мяч в центре поля в борьбе с защитниками.

37. И еще раз Рыбалка опасно пробил по воротам - мяч рикошетом от защитников ушел на угловой.

38. Гармаш бил по воротам после подачи углового - Ханданович вновь играет великолепно.

39. После розыгрыша второго углового защитники словенцев были проворнее...

40. Ярмоленко решил подать с фланга, взяв на себя функции Коноплянки - мяч летит миом ворот.

41. Травму получил Селезнев в столкновении с соперником. Грубости не было, игровая ситуация.

42. Куртич упустил мяч за боковую линию в потенциально опасной атаке словенцев...

43. Предупреждение Крхину - срыв атаки соперника.

44. На поле возникает мини-заварушка, страсти кипят...

45. Федецкий подавал в штрафную после паса Ярмоленко - Соперник заблокировал навес, угловой.

45+1. Коноплянка подавал угловой - защитники выбили мяч прилетевший в район 11-метровой отметки.

ПЕРЕРЫВ

Что же... Несмотря на всю крепость состава словенцев, чье подавляющее большинство игроков выступают в клубах Топ-чемпионатов - Италии, Германии, Испании - наши достаточно уверенно играют, доминируют на поле и абсолютно заслуженно ведут в счете.

К сожалению, без ошибок не обошлось. И ляпы "сине-желтых" в обороне не раз могли привести к результативным последствиям, но обошлось. В целом же, команда Михаила Фоменко контролирует ход игры, создала достаточное количество опасных моментов и имеет перевес. Гол Ярмоленко, последовавший после небрежной игры Хандановича в своей штрафной (наверное, единственный такой момент в исполнении вратаря на протяжении 45-минутки) полностью соответствует логике игры.

После перерыва команда должна продолжать играть в том же духе, чтобы постораться создать себе максимально возможное преимущество перед ответной игрой в Мариборе. Все-таки судьба путевки на Евро решится во втором матче...

Второй тайм начался!

46. Украинцы развели мяч с центра поля.

47. Словенцы грубят уже в начале тайма. Даже не войдя толком в игру. Федецкий олучает удар в лицо бутсой от Новаковича.

48. Шевчук в борьбе с защитником овладел мячом и пасовал в центр поля, но судья зафиксировал нарушение правил у Вячеслава.

49. Словенцы держат мяч на своей половине поля...

50. Куртич пробил по воротам с дальней дистанции - слишком неточно.

51. Пас на Ярмоленко из глубины поля оказался слишком сильным. От ворот будет вводить мяч в игру Ханданович.

52. Ярмоленко финтит на фланге, но в итоге вынужден отдать мяч назад Рыбалке, ближе к центру поля.

53. Сумели завршить свою атаку украинцы - Селезнев пробил в борьбе с защитником, мяч у Хандановича.

54. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! СЕЛЕЗНЕЕЕЕЕВВВВВВВВ!!!!! 2:0!!!

55. Широкая размашистая атака получилась у сборной Украины - Ярмоленко отдал на Федецкого на фланге, а тот прострелил в центр на Селезнева, который замкнул передачу ударом в пустые ворота.

56. Словенцы идут в атаку - навес с фланга Новаковича, мяч у Пятова.

57. Ханданович вновь отметился шикарным сэйвом после комбинации украинцев, которую начал Коноплянка, воспользовавшийся обрезом соперника в атаке.

59. Ярмоленко не смог обыграть Йокича, но заработал угловой. 8:0 по корнерам в пользу украинцев.

60. Гармаш не смог как следует ударить по воротам, после паса Коноплянки.

61. Ракицкий грубо нарушил правила на Иличиче.

62. Подача в штрафную словенцев получилась неопасной - защитники спокойно выбили мяч.

63. Замена в сборной Словении - Безяк вместо Иличича.

64. Ярмоленко вновь проигрывает борьбу Йокичу в атаке...

65. Крхин выбил мяч из своей штрафной после флангового навеса.

66. Куртич и Рыбалка столкнулись в борьбе за мяч. Словенец шипами попал в ногу украинца. Болезненная травма.

67. Ярмоленко навешивал с фланга на ворота Хандановича - слишком сильно и неточно.

68. СЕЛЕЗНЕВВВВ!!!!! Шикарный момент имел форвард, но попал в штангу...

69. Подача углового оказалась неудачной. Мяч не дошел до Хачериди, защитники выбили снаряд.

71. И ще один угловой - десятый, юбилейный - оказался неудачным. Хачериди после розыгрыша стандарта пробил выше ворот.

72. Замена у Словении - Печник вместо Бирсы.

75. Хаечриди сбил Печника - опасный штрафной для словенцев.

76. Пятов выбил мяч кулаком после подачи штрафного.

77. Словенцы атакуют мощными силами - Крхин на месте центрфорварда проиграл борьбу защитникам.

78. В ответной атае Ярмоленко вновь упустил мяч в борьбе с защитником.

79. Хачериди вновь выиграл верховую борьбу у соперника в своей штрафной площади. Словенцы активны...

80. Замена у сборной Украины - Малиновский вместо Гармаша.

81. Малиновский сразу же активно вступает в игру и зарабатывает аут.

82. Малиновский бьет с дальней дистанции - Ханданович легко забирает мяч.

83. Кампль пытался начать атаку словенцев - вновь наши защитники начеку.

84. Замена у сборной Украины - Кравец вместо Селезнева.

85. Словенцы разыгрвали штрафной, но дальше подачи дело не пошло - Хачериди выбил мяч из штрафной.

86. Безяк имел шикарный момент, но просто не попал по мячу. Всему виной несогласованные действия Пятова и Хачериди.

87. И вновь атакуют словенцы - Новакович не сумел как следует обработать мяч и пробить по воротам.

88. Коноплянка после хорошего сольного прохода бьет по воротам, но мяч свалился с ноги - выше и мимо.

89. Замена у Словении - Льбьянкич вместо Новаковича.

90. Замена у Украины - Караваев вместо Ярмоленко.

Арбитр добавил 3 минуты

90+2. Камль забросил мяч в штрафную - вновь защитники выбили.

90+3. Первый угловой подали словенцы на последней секунде матча - Пятов выбил кулаком мяч.

МАТЧ ОКОНЧЕН!!!!

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!!

Спасибо за внимание