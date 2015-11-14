Международная федерация легкой атлетики дисквалифицировала спортсменов России

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановил членство России в организации на неопределенный срок. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

За такое решение проголосовали 22 человека, против — 1.

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил «Р-Спорт», что шанс выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сохраняется. Для этого в ближайшие месяцы необходимо выполнить ряд требований. Какие конкретно требования нужно выполнить российской стороне, министр не уточнил.

Президент IAAF Себастьян Коу подчеркнул, что нет никаких гарантий того, что российские легкоатлеты будут допущены до участия в Олимпийских играх. При этом решение IAAF допускает выступление спортсменов во внутренних российских соревнованиях.

13 ноября сообщалось, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Как сообщила «Р-Спорт» советник министра спорта России Наталья Желанова, данное решение должно быть утверждено советом учредителей WADA, который пройдет в Коларадо-Спрингс (США) 18 ноября.

На пресс-конференции в Женеве 9 ноября было объявлено, что комиссия WADA рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой IAAF.

Официальные лица WADA заявили, что московская антидопинговая лаборатория должна быть лишена аккредитации, так как ее руководитель Григорий Родченков в 2014 году уничтожил 1417 допинг-проб за три дня до проверки, скрыв факты нарушения правил со стороны россиян. При этом подчеркивается, что уничтоженные пробы имели отношение и к другим видам спорта.