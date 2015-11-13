Фоменко накануне матча со Словенией: "Мы готовы к завтрашней игре"

Наставник сборной Украины по футболу Михаил Фоменко на предматчевой пресс-конференции перед первой игрой плей-офф отборочного цикла Евро-2016 отметил, что команда готова к противостоянию со сборной Словении.

"Ничего такого не осталось, чтобы мы не решили, отталкиваясь от наших возможностей. Мы готовы к завтрашней встрече, остальное покажет игра", - отметил тренер сборной.

Отвечая на вопрос о том, как тренер будет решать проблему того, что большинство своих голов сборная Украины пропускает из-за разрывов между защитниками, Фоменко напомнил: "Такие ситуации возникают не в каждой игре. Мы уверены в своей подготовке, ведь старались дать ребятам как можно больше информации, просмотрели достаточно материалов. Завтра еще проведем индивидуальные беседы, на которых с футболистами и обсудим некоторые тонкости работы в обороне и атаке".

А говоря о количестве матчей с участием соперника, просмотренных тренером, он отметил: "Конечно, все игры смотреть не надо. Если у команды есть философия, то она будет видна в 2-3 матчах с разными соперниками. Мы с ребятами прекрасно знаем, как играть против Словении".

Говоря об отношении к тому, что матч проходит во Львове, Фоменко подчеркнул: "Мы с удовольствием играли и в Киеве, и во Львове — нас везде поддерживали по максимуму. Подобные вещи — не наше дело. Мы должны выходить на поле и радовать игрой своих болельщиков".

А рассуждая об отсутствии лидеров команды - Ротаня, Кучера и Степаненко, тренер заметил: "В каждой команде случаются подобные ситуации. Не бывает такого, что все футболисты всегда находятся в идеальных кондициях. Другие игроки получат возможность доказать всем, что они не хуже, а может и лучше своих коллег-конкурентов".

Как сообщал УНИАН, 14 и 17 ноября сборная Украины проведет матчи плей-офф отборочного цикла Евро-2016 против команды Словении. Первая игра состоится в субботу во Львове, ответная - спустя три дня в Мариборе.