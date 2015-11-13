Харьковский "Локомотив" проиграл решающий матч в борьбе за попадание в "Финал четырех" Кубка УЕФА по мини-футболу

В Братиславе (Словакия) завершился решающий матч Элит-раунда Группы D Кубка УЕФА по мини-футболу, в котором харьковский "Локомотив" проиграл португальской "Бенфике" со счетом 0:2 и лишился путевки в "Финал четырех" турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

По итогам предыдущих матчей ситуация в группе сложилая таким образом, что украинцы могли проиграть матч с минимальным счетом. Но, за две секунды до конца матча португальцы забили второй и решающий гол.

Судьба матча решилась в последние 7 минут игры, тогда как на протяжении 33 минут харьковчане удерживали равный счет. Но, когда на табло оставалось ровно 6 с половиной минут до конца игры Вильхельм открыл счет, а решающий гол за 2 секунды до конца матча оказался на счету Фабиу Сесилиу.

Таким образом, "Бенфика" сравнялась по очкам с "Локомотивом", но опередила соперника по дополнительным показателям и вышла в "Финал четырех".

Ранее в этом турнире "Локомотив" обыграл "Слов-Матик" из Братиславы (2:0) и сербский "Экономац" (6:1).

Соревнования Элит-раунда проходила 10-13 ноября в Братиславе.