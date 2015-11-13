"Динамо" принесло извинения болельщикам за инцидент на матче с "Челси"

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) выступил с обращением в адрес болельщиков, в котором принес извинения за инцидент расистского характера, произошедший на матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Челси" на столичном НСК "Олимпийский", сообщается на официальном сайте ФК "Динамо".

"К сожалению, досадный инцидент, который произошел на матче Лиги чемпионов между «Динамо» и «Челси», негативно сказался на том, как воспринимают «Динамо» в Украине и за рубежом. Вина за это лежит и на футбольном клубе «Динамо», который арендует арену НСК «Олимпийский». Примите наши искренние извинения за то, что произошло. Уверяем вас, что футбольный клуб «Динамо» (Киев) в рамках своих возможностей сделает все необходимое, чтобы помочь правоохранительным органам найти виновников того, что произошло, и чтобы последние понесли за это установленную законом ответственность. Мы вместе с руководством НСК «Олимпийский» сделаем все, что в наших силах, чтобы в дальнейшем посещение матчей «Динамо» было комфортным и приносило зрителям исключительно положительные эмоции", - отмечается в заявлении.

Также в киевском клубе "уверены, что совместными усилиями мы сможем превратить каждый матч «Динамо» в настоящий футбольный праздник".

Как сообщал УНИАН, инцидент с избиением темнокожих болельщиков произошел на НСК "Олимпийский" во время матча группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся 21 октября. Спутся два дня МВД Украины возбудило уголовное дело по статье "хулиганство".