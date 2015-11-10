Украина vs Словения – кого надо победить

В последние дни все больше экспертов, действующих и бывших футболистов и всех причастных к украинскому футболу заявляют о своей полной уверенности в победе украинцев над словенцами в решающем двухматчевом противостоянии за путевку на Евро-2016. Ну, вот, победят – и всё тут! Точка. Общим настроениям поддались даже мировые букмекерские конторы. На сайте Betexplorer.com, который аккумулирует данные двух с половиной десятков ведущих букмекерских контор мира, вывели средний коэффициент на первый матч с совсем уж неприличными для словенцев цифрами – 1,63 на победу Украины против 6,38 на успех гостей. Это были данные на момент написания текста, цифры постоянно меняются.

А, между тем…

Дело даже не в статистике. Состав словенцев – вот что смущает больше всего на фоне ура-патриотических прогнозов. Ведь добрый десяток игроков балканской команды выступает в ведущих европейских чемпионатах

Сборная Словении – далеко не слабачок в мировом футболе. И третье место в группе с Англией и Швейцарией – вполне нормальный рабочий результат. А ведь с теми же швейцарцами команда обменялась победами. Более того, если бы это был плей-офф, то словенцы выиграли бы по сумме двух матчей (1:0 дома и 2:3 в гостях). И только выигравшим все 10 матчей в группе англичанам словенцы дважды проиграли – 1:3 в гостях и 2:3 дома. У сборной Украины в своей группе отрицательный баланс и в играх со Словакией (0:1 дома и 0:0 в гостях) и с командой Испании (дважды по 0:1).

Но дело даже не в статистике. Состав словенцев – вот что смущает больше всего на фоне ура-патриотических прогнозов. Ведь добрый десяток игроков балканской команды выступает в ведущих европейских чемпионатах.

Кроме Хандановича главный тренер сборной Словении Сречко Катанец (тот самый, возглавлявший команду в победных матчах с украинцами в плей-офф отбора Евро-2000) может рассчитывать на защитников Боштьяна Цесара (Кьево, Италия), Бояна Йокича (Вильярреал, Испания), Луку Крайнца (Кальяри, Италия), Синишу Анджелковича (Палермо, Италия) и Мишо Бречко (Нюрнберг, Германия). Сразу пять игроков, выступающих если и не в Топ-клубах, то в Топ-чемпионатах однозначно. И, соответственно, имеющих солидный игровой опыт на высшем уровне. Кстати, одним из защитников сборной Словении является партнер Дениса Дедечко по казахстанскому клубу «Астана» - Бранко Илич. А вот сам Дедечко в состав украинской команды не попадает. Вообще у нас в команде лишь два легионера – старые проверенные кадры Анатолий Тимощук из другой казахстанской команды «Кайрат» (Алматы) и, разумеется, Евгений Коноплянка из «Севильи». А ведь у нас есть Владен Юрченко из немецкого «Байера» (Леверкузен), Денис Олейник из голландского «Витесса», Дмитрий Хомченовский из испанской «Понфераддины», Василий Прийма из итальянского «Торино»…

Наконец, в составе словенцев – пять полузащитников из итальянских, немецких и испанских клубов. Из «хороших» новостей можно отметить только главную потерю словенцев в лице нападающего Роберта Берича, совсем недавно забивавшего голы днепропетровскому «Днепру» в составе французского «Сент-Этьена» в Лиге Европы.

Кстати, в психологическом плане соперник также имеет фору, что крайне немаловажно. На счету сборной Словении три победы в плей-офф отборочных турниров к Евро и ЧМ. В частности, спустя полтора года после Евро-2008, в отборе к ЧМ-2010 словенцы победили бронзового призера Евро – команду России под руководством Гуса Хиддинка, довольно яркую команду в то время.

Нет, конечно, в победу украинцев очень хочется верить. Но безусловен тот факт, что легкой эта возможная победа не станет в любом случае. Ведь подавляющее большинство футболистов сборной Украины «варятся в собственном соку», выступая в клубах украинской Премьер-лиги. Как показывает мировая практика, это явно не идет на пользу национальной команде. К тому же, с нынешним положением дел в стране в целом и в футболе, в частности…