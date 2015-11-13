Гладкий не сыграет в первом матче против сборной Словении

Александр Гладкий не полетел с партнерами по сборной Украины во Львов на матч плей-офф отбора на Евро-2016 против Словении, сообщает sportarena со ссылкой на телеканал Футбол-1.

Ранее Александр два дня тренировался по индивидуальной программе, а вчера приступил к занятиям в общей группе. Однако вечернюю тренировку форвард пропустил из-за повреждения голеностопа.

Сегодня же стало известно, что тренерский штаб в первом матче со Словенией не рассчитывает на услуги Гладкого, поэтому нападающий "Шахтера" остался залечивать травму в Киеве.

Ранее стало известно, что матч также пропустит травмированный капитан "Днепра" и сборной Украины Руслан Ротань.

Как сообщал УНИАН, матч между Украиной и Словенией состоится в субботу, 14 ноября.