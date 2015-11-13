Гандбольный "Мотор" победил македонский "Металлург" и возглавил группу Лиги чемпионов

В Скопье (Македония) состоялся матч 7-го тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, в котором местный "Металлург" принимал чемпиона Украины запорожский "Мотор" и проиграл со счетом 21:23, сообщает официальный сайт Европейской гандбольной федерации.

Украинский клуб проигрывал после первого тайма со счетом 9:12, но во втором сумел совершить камбэк, и выиграть 30-минутку с преимуществом "+5", а весь матч с перевесом в два гола.

Лучшим игроком в составе "Мотора" стал воспитанник украинского гандбола, представляющий сборную России Сергей Шельменко, на счетукоторого 7 голов. Все в 7 матчах нынешнего сезона ЛЧ на счету Шельменко уже 29 голов.

Таким образом, "Мотор" одержал 5-ю победу при 2 поражениях (10 очков) и возглавил турнирную таблицу Группы D. Отстающие от "Мотора" в таблице датский "Скьерн" и румынский клуб "Байя-Маре" (по 8 баллов) очный матч 7-го тура проведут в Румынии в воскресенье, 15 ноября. В случае ничьей в этом матче "Мотор" станет единоличным лидером в турнирной таблице, а в случае победы румын, будет опережать оппонента по дополнительным показателям.