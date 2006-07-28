Соперники ”Динамо” и ”Шахтера” по Лиге чемпионов

В пятницу, 28 июля, в штаб-квартире UEFA прошла жеребьевка третьего раунда Лиги Чемпионов.

Серьезно потрудиться, для того, что бы пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, придется "Динамо". Слепой жребий свел киевлян с победителем пары - "Фенербахче" (Турция) / "Б-36" (Фарерры).

Пожалуй, ни у кого нет сомнений, что турки, ведомые бразильцем Зико, пройдут островитян.

В отличие от "Динамо", "Шахтеру" очень повезло - победителя пары "Хафнарфьордур" (Исландия) / "Легия" (Польша) клуб просто обязан проходить.

Всего в третьем отборочном раунде силами померяются 32 команды, а матчи пройдут 8/9 августа и 22/23 августа.

Команды, одержавшие победы по итогам двухраундового противостояния, выходят в групповой этап.

Напомним, что 16 клубов получили прямые путевки в Лигу Чемпионов.

Результаты жеребьевки:

Победитель пары "Спартак" (Москва) / "Шериф" (Молдавия) - "Слован" (Чехия);

"Шахтер" (Донецк) - победитель пары "Легия" (Польша) / "Хафнарфьордур" (Исландия);

победитель пары "Цюрих" / "Зальцбург" - "Валенсия" (Испания);

пары "Левски" (Болгария) / "Сиони" (Грузия) - "Кьево" (Италия);

победитель пары "Хартс" (Шотландия) / "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - АЕК ("Греция");

ЦСКА (Москва) - победитель пары "Юргорден" (Швеция) / "Ружомберок" (Словакия);

"Милан" - победитель пары "Црвена Звезда" (Сербия) / "Корк Сити" (Ирландия);

"Галатасарай" (Турция) - победитель пары "Волеренга" (Норвегия) / "Млада Болеслав" (Чехия);

"Стандард" (Бельгия) - победитель пары "Стяуа" (Румыния) / "Горица" (Словения);

"Аустрия" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия);

пары "Динамо" (Загреб) / "Экранас" (Литва) - "Арсенал" (Англия);

пары "Копенгаген" / "МюПА" (Финляндия) - "Аякс" (Нидерланды);

"Гамбург" (Германия) - "Осасуна" (Испания);

победитель пары "Динамо" (Киев) / "Металлург" (Лиепая) - победитель пары "Фенербахче" (Турция) / Б-36 (Фарерские острова);

"Ливерпуль" - "Маккаби" (Хайфа);

"Лилль" (Франция) - победитель пары "Дебрецен" (Венгрия) / "Работнички" (Македония).

Корреспондент, по материалам Газета.Ru