Соперники ”Динамо” и ”Шахтера” по Лиге чемпионов
В штаб-квартире UEFA прошла жеребьевка
В пятницу, 28 июля, в штаб-квартире UEFA прошла жеребьевка третьего раунда Лиги Чемпионов.
Серьезно потрудиться, для того, что бы пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, придется "Динамо". Слепой жребий свел киевлян с победителем пары - "Фенербахче" (Турция) / "Б-36" (Фарерры).
Пожалуй, ни у кого нет сомнений, что турки, ведомые бразильцем Зико, пройдут островитян.
В отличие от "Динамо", "Шахтеру" очень повезло - победителя пары "Хафнарфьордур" (Исландия) / "Легия" (Польша) клуб просто обязан проходить.
Всего в третьем отборочном раунде силами померяются 32 команды, а матчи пройдут 8/9 августа и 22/23 августа.
Команды, одержавшие победы по итогам двухраундового противостояния, выходят в групповой этап.
Напомним, что 16 клубов получили прямые путевки в Лигу Чемпионов.
Результаты жеребьевки:
Победитель пары "Спартак" (Москва) / "Шериф" (Молдавия) - "Слован" (Чехия);
"Шахтер" (Донецк) - победитель пары "Легия" (Польша) / "Хафнарфьордур" (Исландия);
победитель пары "Цюрих" / "Зальцбург" - "Валенсия" (Испания);
пары "Левски" (Болгария) / "Сиони" (Грузия) - "Кьево" (Италия);
победитель пары "Хартс" (Шотландия) / "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - АЕК ("Греция");
ЦСКА (Москва) - победитель пары "Юргорден" (Швеция) / "Ружомберок" (Словакия);
"Милан" - победитель пары "Црвена Звезда" (Сербия) / "Корк Сити" (Ирландия);
"Галатасарай" (Турция) - победитель пары "Волеренга" (Норвегия) / "Млада Болеслав" (Чехия);
"Стандард" (Бельгия) - победитель пары "Стяуа" (Румыния) / "Горица" (Словения);
"Аустрия" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия);
пары "Динамо" (Загреб) / "Экранас" (Литва) - "Арсенал" (Англия);
пары "Копенгаген" / "МюПА" (Финляндия) - "Аякс" (Нидерланды);
"Гамбург" (Германия) - "Осасуна" (Испания);
победитель пары "Динамо" (Киев) / "Металлург" (Лиепая) - победитель пары "Фенербахче" (Турция) / Б-36 (Фарерские острова);
"Ливерпуль" - "Маккаби" (Хайфа);
"Лилль" (Франция) - победитель пары "Дебрецен" (Венгрия) / "Работнички" (Македония).
Корреспондент, по материалам Газета.Ru