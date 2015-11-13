Украинские теннисисты вышли в четвертьфиналы турниров во Франции и Словакии

Украинец одержал вторую победу и вышел в 1/4 финала на Челленджере во французском городе Мулерон-ле-Каптиф, передает ZN.ua.

По дороге в четвертьфинал Стаховский обыграл хозяина соревнований Винсента Милло - 6:3, 6:2.

Следующим соперником украинского теннисиста, который на данный момент занимает 62-е место в рейтинге ATP, будет еще один представитель Франции Люка Пуйе.

Также в четвертьфинал пробился и Илья Марченко - на турнире в Братиславе. Третьей ракетке Украины понадобилось два сета, чтобы обыграть чеха Яна Сатрала - 6:4, 6:4.

В 1/4 Илья Марченко встретится с опытным чехом Радеком Штепанеком.