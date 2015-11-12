Бюджет на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде и Паралимпиаде 2016 года должен составить 600 млн грн - министр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"600 млн грн - это наш запрос в Министерство финансов. Я надеюсь, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, на войну, все же наш запрос будет удовлетворен и мы сможем обеспечить почву на подготовку и удачное выступление наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх", - сказал он.

По словам Жданова, призовые деньги для спортсменов будут заложены на уровне 125 тыс. долларов США за золотую медаль, 80 тыс. долларов - за серебряную, 55 тыс. долларов - за бронзовую.

Кроме того, по решению оргкомитета по подготовке к Олимпийским играм, было заложено 17 млн грн на приобретение оборудования. Уже акцептовано тендерным комитетом 14 млн грн, в том числе 5 млн грн будет использовано на приобретение гимнастических коня, брусьев и тому подобное. В этом году также планируется закупить форму для спортсменов.

Как сообщил Жданов, в ближайшее время планируются встречи вместе с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой с руководством федераций, спорстмены которых претендуют на медали Игр, для обсуждения насущных проблем этих федераций и спортсменов лично.

Относительно квалификационных соревнований, то украинцы уже завоевали 101 лицензию на Игры-2016, сказал Жданов. Лицензионные турниры продлятся до конца весны 2016 года. Кроме того, паралимпийцы завоевали в этом году на международных турнирах 595 медалей, из которых 199 - золотые. Также в активе украинцев уже 46 лицензий на Паралимпиаду.

Коснулся министр и вопроса массового выезда украинских спортсменов за границу, которое якобы ожидается после Игр-2016. В частности, накануне олимпийская чемпионка Игр-1980 по спортивной гимнастике Стелла Захарова заявила, что после Олимпиады в Рио Украину оставят 250 спортсменов.

«250 спортсменов покинут Украину после Олимпиады? Это слухи, которые запускаются в интересах российских СМИ, которые их с удовольствием распространяют. Слухи распространяют те лица, которые в последнее время были отлучены от финансовой "кормушки" министерства. За период 1992-2013 годов Украину оставили всего 135 спортсменов. Кроме того, в 2014-м - 20 спортсменов, из которых 18 представляют РФ (это в основном представители аннексированного Крыма). Наконец, в 2015 году Украину покинули два спортсмена - Ирина Хохлова, пятиборка, которая в Аргентине вышла замуж и будет выступать за эту страну. В свою очередь, еще один представитель пятиборья Ярослав Наконечный живет и тренируется в Латвии и также будет представлять эту страну. Вместе с тем, приехали в Украину и приняли наше гражданство, представляют страну на международных соревнованиях, 15 спортсменов. В том числе два в этом году. Это общая проблема, которая касается не только спортсменов, а вообще перспективных молодых украинцев, которые подают надежды - специалистов совершенно разных отраслей», - подчеркнул Жданов.

Отдельно министр отметил представителей неолимпийских видов спорта, которые в этом году завоевали 1 тыс. 244 медали - 473 золотые медали, 361 серебряная и 410 бронзовых. "Мы и дальше обязательно будем развивать эти виды спорта, которые приносят Украине славу на международной арене", - заверил министр.