Международный союз велосипедистов исключил из календаря российскую гонку в Ялте

Это решение было принято в ходе недавнего визита президента Федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко в Швейцарию, в штаб-квартиру UCI, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Внимание на ситуацию с «аннексией» украинской велогонки и регистрацией ее под российским флагом украинская федерация велосипедного спорта обратила немедленно и неоднократно выступала с заявлениями в адрес UCI.

Результат переговоров в штаб квартире UCI удовлетворил главу украинской федерации Александра Башенко, так как гонка FreeRate DH была официально удалена UCI из международного календаря. "Мы очень довольны таким результатом, пусть и добились его не сразу. Территориальную целостность Украины нужно беспрекословно соблюдать. Конечно, мы прекрасно понимаем всю сложность сложившейся вокруг Ялты ситуации для всех сторон. UCI не является политической организацией, цель в развитии велоспорта по всему миру. Запрещать крымчанам заниматься велоспортом, тоже было бы глупо. Но мы твердо стоим на том, что официальные соревнования не могут проходить в Крыму под любым другим флагом, кроме украинского. Мы рады, что нашу позицию поддержали на международном уровне", — заявил Башенко по итогам своего визита.

Раньше FreeRate DH, международная велогонка по маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск, проходила под украинским флагом, но после аннексии Крыма организаторы соревнований решили поменять регистрацию на российскую. Узнав об этих планах, украинская федерация немедленно подала протест в UCI, который, впрочем, изначально был удовлетворен лишь частично. Так FreeRate DH все-таки состоялась в мае 2015-го в статусе международной велогонки первой категории, а на самом старте присутствовал и официальный комиссар UCI.

Напомним, что в западноукраинском Пилипце в этом году впервые состоялась международная гонка по маунтинбайку Horizon Cup DHI, так как крымская гонка была аннексирована. А в 2016-м году международных стартов по этой дисциплине в Украине будет уже четыре.