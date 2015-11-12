Главе антидопинговой лаборатории Лозанны поступали угрозы из России - СМИ

Об этом сообщает Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) со ссылкой на швейцарскую газету 24 Heures, передает Лента.ру.

Отмечается, что одна из глав доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении российскими спортсменами запрещенных средств посвящена деятельности антидопинговой лаборатории Лозанны. По данным комиссии, лаборатория вопреки указаниям WADA уничтожила 67 проб, отправленных из Москвы.

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Соги выступил в защиту организации, пояснив, что пробы были уничтожены в соответствии с существующим регламентом. По его словам, WADA не давала указаний сохранить полученные образцы. Он также отметил, что лаборатория готова предоставить соответствующие документы.

Как утверждает издание, Соги рассказал, что «странные допинг-пробы» стали появляться еще в 2007 году в преддверии Олимпийских игр в Пекине. В результате за применение запрещенных средств на два года были дисквалифицированы семь российских спортсменок. «Основываясь на анализах крови, мы смогли доказать, что существует разница в образцах ДНК. Это касалось потенциальных медалистов Олимпиады-2008», — отметил он.

По словам Соги, в 2009 году он получил анонимное письмо из России с угрозой жизни, в котором говорилось: «Вы знаете, как мы работаем с правосудием в Швейцарии. Спросите об этом семью авиадиспетчера, который был вовлечен в дело о катастрофе недалеко от Юберлингена».

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В понедельник, 9 ноября, WADA опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Министерства спорта РФ. В докладе были даны рекомендацииотстранить пятерых российских легкоатлетов от соревнований, а также лишить лицензии Московскую антидопинговую лабораторию. По сведениям WADA, глава московской антидопинговой лаборатории уничтожил 1417 допинг-проб.