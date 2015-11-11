Президент ФИФА Блаттер попал в больницу

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер находится в больнице после перенесенного нервного срыва, сообщает BBC.

79-летний спортивный функционер, который в течение 18 лет руководил ФИФА, в прошлом месяце был отстранен от исполнения обязанностей на 90 дней на фоне коррупционного скандала, из-за чего пережил нервное потрясение. Впрочем, врачи ожидают, что организм Блаттера полностью восстановится в ближайшее время.

Блаттер будет оставаться в больнице до следующего вторника после поступления для первоначального обследования на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН, Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини были отстранены от работы на 90-дневный срок решением Комитете по вопросам этики ФИФА в связи с уголовным делом, которое возбудили швейцарские правохранительные органы.

Уголовное дело касается обоснованности платежа Блаттера от имени ФИФА на 2 млн. евро в адрес Платини в качестве гонорара за консультационные услуги. Оба фигуранта дела отрицают какие-либо нарушения при проведении этого платежа.