Матч Украина - Словения во Львове рассудит шведская бригада арбитров во главе с Эрикссоном

Главным арбитром поединка назначен швед Йонас Эрикссон, очень хорошо знакомый нашей национальной команде, сообщает Dynamo.kiev.ua.

41-летний телеагент из Сигтуны в октябре 2013 года судил матч «сине-желтых» с Польшей в Харькове (1:0). Также в его активе матчи еврокубков «Брага» — «Динамо» (0:0), «Фиорентина» — «Динамо» (2:0), «Дебрецен» — «Шахтер» (0:2) и «Шахтер» — «Ювентус» (0:1).

Помогать Эрикссону в предстоящем поединке будут ассистенты арбитра Матиас Класениус, Даниэль Вернмарк, Стефан Юханнессон и Маркус Стрембергсон; функции четвертого судьи исполнит Фредерик Нильссон (все — Швеция).

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Словения состоится в ближайшую субботу, 14 ноября, на «Арене Львов». Ответный и решающий матч плей-офф отбора Евро-2016 состоится во вторник, 17 ноября, в Мариборе.