Чемпионат Украины по гольфу впервые пройдет в Украине

29-31 мая в Луганске в гольф-клубе состоится первый этап Чемпионата Украины по гольфу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гольф-клуба, это уже пятый национальный чемпионат, но первый, который пройдет на территории Украины. Такая возможность появилась с началом работы первого в Украине поля для игры в гольф чемпионского класса.

В этапе кубка примут участие свыше 50 украинских спортсменов.

В турнире вне зачета также примут участие представители Италии, России, США, Чехии, Словакии, Австралии, Швеции, Новой Зеландии.

Ожидается, что на чемпионате будут присутствовать руководители НОК Украины и Министерства Украины по делам семьи молодежи и спорта.

Состоится также торжественное подписание партнерского соглашения четырех украинских гольф-клубов из Луганска, Харькова, Киева и Ялты.