Чемпионат Украины по гольфу впервые пройдет в Украине
В первом туре - свыше 50 участников
29-31 мая в Луганске в гольф-клубе состоится первый этап Чемпионата Украины по гольфу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе гольф-клуба, это уже пятый национальный чемпионат, но первый, который пройдет на территории Украины. Такая возможность появилась с началом работы первого в Украине поля для игры в гольф чемпионского класса.
В этапе кубка примут участие свыше 50 украинских спортсменов.
В турнире вне зачета также примут участие представители Италии, России, США, Чехии, Словакии, Австралии, Швеции, Новой Зеландии.
Ожидается, что на чемпионате будут присутствовать руководители НОК Украины и Министерства Украины по делам семьи молодежи и спорта.
Состоится также торжественное подписание партнерского соглашения четырех украинских гольф-клубов из Луганска, Харькова, Киева и Ялты.