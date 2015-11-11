Обнародован состав сборной Украины по тяжелой атлетике на чемпионат мира

Тренерский штраб сборной Украины по тяжелой атлетике определился с составом команды на чемпионат мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Для сильнейших тяжелоатлетов мира этот чемпионат станет лицензионным, ведь на нем спортсмены будут бороться за путевки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

На турнире в Хьюстоне (США) украинская команда будет представлена своим сильнейшим составом - бронзовый призер лондонских Игр-2012 Юлия Калина, действующие чемпионы Европы Юлия Паратова и Олег Прошак, серебряный призер европейского первенства-2015 Анастасия Лысенко.

Отметим, что в турнире примет участие рекордное количество участников - 748 тяжелоатлетов из 105 стран мира.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Мужчины - Богдан Токарь (62 кг), Александр Пелешенко (85 кг), Дмитрий Чумак (94 кг), Владимир Гоза (94 кг), Константин Рева (105 кг), Роман Зайцев (105 кг), Олег Прошак (+ 105 кг), Игорь Шимечко (+ 105 кг).

Женщины - Яна Дьяченко (48 кг), Юлия Паратова (53 кг), Вероника Ивасюк (58 кг), Юлия Калина (63 кг), Мария Хлян (69 кг), Анна Козенко (75 кг), Анастасия Лысенко (+ 75 кг).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике состоится в Хьюстоне с 20 по 28 ноября.