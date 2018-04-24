Сборная Украины в плей-офф: как это было

В ближайшую неделю решится судьба путевки для сборной Украины на чемпионат Европы 2016 года. В решающих матчах плей-офф отборочного турнира наша команда сойдется со сборной Словении. Первая игра состоится 14 ноября во Львове, ответная – спустя три дня, 17-го числа в Мариборе.

Нынешний плей-офф уже шестой по счету для сборной Украины. И ранее в своей истории команда ни разу не проходила в мировое или европейское первенство через эту стадию. На ЧМ-2006 в Германию команда под руководством Олега Блохина попала в ранге победителя отборочных соревнований в своей группе, а в Евро-2012 участвовала вместе со сборной Польши, как команда страны-организатора турнира.

Среди предыдущих пяти двухматчевых противостояний были и игры с нынешним соперником украинцев – сборной Словении.

И давнишнее поражение было одним из самых обидных для команды в ее истории. Впрочем, любое поражение за шаг до получения путевки на турнир является весьма обидным.

УНИАН вспоминал каждый из пяти плей-офф в истории сборной Украины. С надеждой на то, что шестой все же сложится для Михаила Фоменко и его команды удачным образом.

Чемпионат мира-1998

Хорватия – Украина – 2:0

9 ноября 1997 года. Загреб. Стадион «Максимир», 28000 зрителей.

Арбитр - Ален Сар (Франция).

Хорватия: Ладич, Ярни, Билич, Просинечки, Шукер, Бобан (Юрчич, 67), Станич (Асанович, 59), Шарич, Влаович (Цвитанович, 82), Шимич, Юрич.

Тренер: Мирослав Блажевич.

Украина: Шовковский, Дмитрулин, Скрипник, Головко, Ващук, Гусин, Максимов (Гецко,87), Нагорняк (Зубов,59), Косовский, Ателькин (Михайленко,54), Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Голы: 1:0 Билич (11), 2:0 Влаович (49).

Предупреждения: Максимов (12), Станич (31), Билич (89).

Украина – Хорватия – 1:1

15 ноября 1997 года. Киев. НСК «Олимпийский», 82 000 зрителей.

Арбитр – Руне Педерсен (Норвегия).

Украина: Шовковский, Беженар, Головко, Дмитрулин (Михайленко, 52), Попов, Лужный, Калитвинцев, Косовский, Гусин (Кривенцов, 86), Шевченко, Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Хорватия: Мрмич, Сольдо, Ярни, Юрич, Шарич (Ковач, 56), Юрчич, Асанович (Тудор, 90), Бобан, Шимич, Шукер, Бокшич (Влаович, 80).

Тренер: Мирослав Блажевич.

Голы: 1:0 Шевченко (4), 1:1 Бокшич (27).

Предупреждения: Сольдо (73), Бобан (84).

Матчи сборных Украины и Хорватии могли стать украшением отборочного турнира французского ЧМ, если бы не злополучная ошибка норвежского судьи Педерсена. С одной стороны – Шевченко и Ко, с другой – целая россыпь игроков, которые на рубеже веков блистали в клубах ведущих национальных первенств.

Первый матч в Загребе прошел с ощутимым преимуществом хозяев поля, которые забивали голы в начале каждого из таймов. Отличились Славен Билич и Горан Влаович. Но, спустя несколько дней, преимущество соперника стремительно таяло уже в самом начале матча.

Настрой и мотивация команды Йожефа Сабо были просто запредельными и уже на 4-й минуте матча в Киеве Андрей Шевченко открыл счет.

А затем… последовала «минута славы» норвежского рефери Перерсена. Норвежец с легко запоминающейся фамилией, запомнился украинцам еще и своими, мягко говоря, не самыми корректными действиями. На 12-й минуте он отменил гол Виталия Косовского, зафиксировав офсайд. Многочисленный повторы свидетельствовали - судья принял ошибочное решение. Эта ошибка рефери существенно повлияла на настрой украинцев, а на 27-й минуте гол Алена Бокшича помог хорватам сравнять счет.

По сути, на этом противостояние двух сборных было окончено. Следующие полтора тайма прошли в скучной и абсолютно равной борьбе.

Кстати, на ЧМ во Франции хорваты заняли итоговое 3-е место. Сложно представить, чего бы могла добиться там сборная Украины, но потенциал команды был огромен. И это признавали все специалисты. А игры со сборной Хорватии показали, что «сине-желтые» если и уступали сопернику, то мало в чем.

Евро-2000

Словения — Украина 2:1

13 ноября 1999 года. Любляна. Стадион «Бежиград», 10 000 зрителей.

Словения: Дабанович Младен, Карич Амир, Рудонья Младен, Миланич Дарко (Остерц Милан, 73), Милинович Желько, Кнавс Александр, Новак Джони, Чех Алеш, Удович Сашо (Ачимович Миленко, 46), Захович Златко, Павлин Миран.

Тренер: Сречко Катанец.

Украина: Шовковский Александр, Парфенов Дмитрий, Гусин Андрей, Головко Александр, Ващук Владислав, Дмитрулин Юрий, Кандауров Сергей (Кардаш Василий, 56), Попов Сергей, Косовский Виталий, Шевченко Андрей, Ребров Сергей.

Тренер: Йожеф Сабо.

Голы: 0:1 — Шевченко Андрей (33), 1:1 — Захович Златко (53), 2:1 — Ачимович Миленко (84).

Украина — Словения 1:1

17 ноября 1999 год. Киев. НСК «Олимпийский», 70 000 зрителей.

Украина: Шовковский Александр, Лужный Олег, Федоров Сергей, Головко Александр, Ващук Владислав, Дмитрулин Юрий, Кандауров Сергей (Ковалев Сергей, 46), Скаченко Сергей (Мороз Геннадий, 58), Косовский Виталий (Попов Сергей, 74), Шевченко Андрей, Ребров Сергей.

Тренер: Йожеф Сабо.

Словения: Дабанович Младен, Карич Амир (Остерц Милан, 74), Рудонья Младен, Милянич Дарко, Галич Маринко, Милинович Желько, Новак Джони, Чех Алеш, Удович Сашо (Ачимович Миленко, 58), Захович Златко, Павлин Миран.

Тренер: Сречко Катанец.

Голы: 1:0 — Ребров Сергей (68, с пенальти), 1:1 — Павлин Миран (78).

Матчи со Словенией, прежде всего, запомнились досадным ляпом Александра Шовковского в концовке первой игры в Любляне, и пропущенный вратарем необязательный мяч в ответной игре в Киеве. Правда, второй гол можно списать на ужасную погодку и скользкий газон НСК «Олимпийский».

Сборная Украины к тому моменту уже набрала вес в мировом футболе и считалась фаворитом в противостоянии со скромными словенцами.

Ведь в групповом этапе команда Сабо опередила в итоговой турнирной таблице участника ЧМ-1994 и Евро-96 - сборную России. Более того, украинцы выиграли у россиян по сумме двух личных встреч – 3:2 в Киеве и 1:1 в Москве.

Авторитет команды поддержал и гол в первой игре, забитый Андреем Шевченко на 33-й минуте. На перерыв гости люблянской арены уходили, ведя в счете – 1:0. Но самое главное происходило во втором тайме. Когда сначала Златко Захович сравнял счет, а затем Миленко Ачимович нанес один из самых главных ударов в своей жизни. Шовковский, находясь у кромки поля, выбил мяч в центр - прямо в ноги соперника. Ачимович, в свою очередь, не растерялся, и моментально пробил по воротам соперника. Шовковский устремился к мячу, но отбить его так и не сумел – 2:1.

Спустя четыре дня, в Киеве, сценарий повторился. С разницей лишь в том, что для общей победы словенцам было достаточно ничьей.

Ребров забил гол с пенальти на 68-й минуте и сборной Украины для дебюта на большом турнире оставалось продержаться каких-то полтайма.

Но, находясь в ужасных погодных условиях, словенцы сумели найти шанс, чтобы сравнять счет. На 78-й минуте Миран Павлин, после розыгрыша штрафного, на добивании поразил ворота соперника. Кто знает, не будь в Киеве снегопада, возможно, Шовковский и отразил бы не самый сильный удар оппонента.

Чемпионат мира-2002

10 ноября 2001 года. Киев. НСК «Олимпийский», 70 000 зрителей.

Украина — Германия 1:1

Украина: Левицкий, Лужный, Несмачный, Головко, Ващук, Гусин, Шевченко, Тимощук (Парфенов, 72), Зубов, Воробей (Мелащенко, 76), Ребров (Шищенко 55).

Тренер: Валерий Лобановский.

Германия: Кан, Ремер, Циге, Линке, Новотны, Рамелов, Шнайдер (Риккен, 79), Баллак, Асамоа, Хаманн, Циклер (Янкер, 68).

Тренер: Руди Феллер.

Голы: 1:0 Зубов (18), 1:1 Баллок (31).

14 ноября 2001 года. Берлин. «Олимпиаштадион», 85 000 зрителей.

Германия — Украина 4:1

Германия: Кан Оливер, Ремер Марко (Бауманн Франк, 87), Циге Кристиан, Линке Томас, Новотны Йенс, Рамелов Карстен, Шнайдер Бернд, Баллак Михаэль, Янкер Карстен (Бирхофф Оливер, 58), Хаманн Диди, Нойвилл Оливер (Риккен Ларс, 70).

Тренер: Руди Феллер.

Украина: Левицкий Максим, Лужный Олег, Несмачный Андрей (Шищенко Сергей, 55), Головко Александр, Ващук Владислав, Парфенов Дмитрий, Шевченко Андрей, Тимощук Анатолий (Гусин Андрей, 23), Зубов Геннадий, Воробей Андрей (Ребров Сергей, 70), Скрипник Виктор.

Тренер: Валерий Лобановский.

Голы: 1:0 — Баллак Михаэль (4), 2:0 — Нойвилл Оливер (11), 3:0 — Ремер Марко (15), 4:0 — Баллак Михаэль (51), 4:1 — Шевченко Андрей (90).

Третий подряд плей-офф был самым предсказуемым. В том плане, что явный фаворит четко разложил силы по дистанции, не дал сопернику ни шанса на фору и, в решающий момент, просто добил его. Немецкий класс, что тут поделаешь…

Немецкой машине в тех двух играх украинцы, теоретически, могли противопоставить только гениальность Валерия Лобановского.

Лучший тренер в истории украинского футбола как раз в тот период возглавлял национальную сборную. Уже отгремели успехи «Динамо» в Лиге чемпионов двух сезонов подряд – 1997/98 и 1998/99 – когда команда сначала вышла в четвертьфинал, а затем и в полуфинал главного еврокубка. А на крупный турнир среди национальных команд – чемпионат мира и Евро – сборная Украины все не попадала. Задача была возложена на Лобановского.

Украинцы упустили свой реальный шанс еще на групповом этапе, сыграв 5 матчей вничью и проиграв на своем поле главному сопернику – сборной Польши – 1:3. При этом, помимо поляков, соперниками были весьма посредственные команды Беларуси, Норвегии, Уэльса и Армении. Но дважды победить украинцы смогли только армян. С остальными соперниками команда, как минимум, однажды, теряла очки.

Матчи же с немцами были предсказуемы изначально. Если в первой игре в Киеве соперник даже ненадолго позволил сборной Украины повести в счете (на гол Зубова, спустя 13 минут, точным ударом ответил Баллок), то в Берлине «бундестим» сполна показал себя, забив, в течении первых 15 минут игры, три безответных гола. Затем последовал еще и четвертый гол (в начале второго тайма), после чего немцы окончательно успокоились и даже позволили Шевченко сквитать один мяч на 90-й минуте.

Пожалуй, это был самый предсказуемый и самый тяжелый провал сборной Украины во всей истории ее выступлений в плей-офф.

Чемпионат мира-2010

14 ноября 2009 года. Греция. Афины. Олимпийский стадион.

Греция - Украина 0:0

Греция: Цорвас, Винтра, Спиропулос, Папастатопулос, Кириакос, Морас, Кацуранис, Карагунис, Салпингидис (Митроглу, 72), Самарас, Гекас (Харистеас, 65).

Тренер: Отто Рехагель.

Украина: Пятов, Ракицкий, Кучер, Тимощук, Шевченко, Гусев (Алиев, 84), Милевский, Хачериди, Кобин, Михалик, Ротань (Ярмоленко, 46).

Тренер: Алексей Михайличенко.

18 ноября 2009 года. Донецк. Стадион «Донбасс Арена».

Украина - Греция 0:1

Украина: Пятов, Ракицкий, Кучер, Тимощук, Хачериди, Шевченко, Алиев (Селезнев, 56), Милевский, Ярмоленко (Гусев, 69), Кобин, Михалик (Гай, 65).

Тренер: Алексей Михайличенко

Греция: Цорвас, Спиропулос, Винтра, Кириакос, Морас, Папастопулос (Пляцикас, 29), Самарас (Гекас, 62), Карагунис, Кацуранис, Харистеас (Циолис, 71), Салпингидис.

Тренер: Отто Рехагель.

Гол: Салпингидис (31).

Спустя три года после своего дебюта в «большом футболе» (ЧМ-2006), сборная Украины получила шанс попасть на второе мировое первенство подряд. И бездарно его растратила.

Алексей Михайличенко, что в бытность тренером киевского «Динамо», что в национальной сборной, всегда исповедовал осторожный оборонительный футбол, без намека на малейший риск. А ведь украинцы были фаворитами в противостояниях с греками. Но, ни в Афинах, ни в ответной игре в Донецке, команда так и не сумела проявить свой атакующий потенциал. Играя «вторым номером», украинцы ждали грубых ошибок соперника в обороне. В свою очередь, немецкий специалист Отто Рехагель сумел привить своей команде истинно немецкую строгость и педантичность. Соперник также ждал своего шанса, но в этой «игре нервов» дождался его первым. Точный удар Димитриса Салпингидиса поразил ворота Андрея Пятова на 31-й минуте. И хотя у украинцев еще была уйма времени для того, чтобы попытаться сравнять счет и выйти вперед, команда так и не рискнула перехватить инициативу и устроить штурм ворот соперника.

Пожалуй, эти два матча вошли в историю, как одни из самых скучных в плей-офф отборочных турниров. Слишком уж рационально подошли команды и их наставники к этим играм.

Чемпионат мира-2014

15 ноября 2013 года. Киев. НСК «Олимпийский».

Украина – Франция 2:0

Украина: Пятов, Хачериди, Федецкий, Кучер, Шевчук, Степаненко, Эдмар (Безус, 76), Зозуля (Селезнев, 86), Ярмоленко, Ротань, Коноплянка (Гусев, 90).

Тренер: Михаил Фоменко.

Франция: Льорис, Эвра, Косельни, Абидаль, Дебюши, Матуиди, Погба, Рибери, Насри (Вальбуэна, 80), Жиру (Бензема, 70), Реми (Сиссоко, 62).

Тренер: Дидье Дешам.

Голы: Зозуля (61), Ярмоленко (82).

19 ноября 2013 года. Париж. «Стад де Франс».

Франция – Украина 3:0

Франция: Льорис, Сахо, Варан, Эвра, Дебюши (Санья, 78), Кабай, Вальбуэна, Матюиди, Погба, Рибери, Бензема (Жиру, 82).

Тренер: Дидье Дешам.

Украина: Пятов, Хачериди, Мандзюк, Ракицкий, Шевчук, Эдмар, Ротань, Коноплянка, Безус (Гусев, 64), Ярмоленко, Зозуля (Селезнев, 76).

Тренер: Михаил Фоменко.

Голы: Мамаду Сахо (22, 72), Карим Бензема (33).

Пожалуй, это противостояние стало самым непредсказуемым и интригующим в выступлениях сборной Украины в плей-офф.



Первая игра в исполнении команды Михаила Фоменко запомнилась не только и не столько благодаря своему результату. Это была вообще одна из лучших игр во всей истории национальной сборной. И однозначно лучшей под руководством Михаила Фоменко. Команда сумела нейтрализовать соперника, заставила французов подстраиваться под свою игру, а в концовке и вовсе «дожала». Более того, если гол Романа Зозули обозначил преимущество украинцев в одном конкретно взятом матче, то второй точный удар Андрея Ярмоленко сделал украинскую сборную фаворитом по сумме двух игр. 2:0 – весьма неприятный счет для двухматчевых противостояний, с которого очень сложно отыграться. А у соперника были четко видны явные игровые проблемы.Если накануне игр явным фаворитом выглядела команда Дидье Дешама, то первый матч внес сумятицу в ряды специалистов и аналитиков букмекерских контор. Уверенных в том, что французы в ответном матче выиграют с «нужным» счетом было не так много.

Тем не менее, спустя четыре дня, в Париже, сборная Украины не смогла отстоять свой перевес.

Предсказуемо играя «вторым номером», украинцы сумели удержать свои ворота в неприкосновенности только 22 минуты, когда первый гол забил Мамаду Сахо.

А на 33-й, после удара Карима Бензема, счет по сумме двух матчей был уже равным. Третий гол, последовавший менее чем за 20 минут до конца основного времени (дубль сделал Сахо), стал лишь логичным следствием тотального преимущества соперников. И шансы на победу по сумме двух матчей попросту испарились.

Команда не попала на ЧМ-2014 и лишилась шанса вписать новую страничку в свою историю. На сегодняшний день в ней лишь две яркие главы – ЧМ-2006 и Евро-2012.

Что будет через неделю?..

Кирилл Стадниченко