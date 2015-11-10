Баскетболисты "Химика" выиграли третий матч подряд в Кубке ФИБА-Европа

В Тарту (Эстония) завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка ФИБА-Европа, в котором местный "Рок" принимал баскетболистов южненского "Химика" и проиграл со счетом 61:63, сообщает официальный сайт соревнований.

Это был матч за лидерство в Группе L соревнований.

К очному матчу команды подошли в ранге лидеров группового этапа, дважды одолев своих соперников по квартету. В частности, "Химик" в первых играх соревнований на своей площадке обыграл кипрскую "Этну" (88:52) и в гостях одолел литовский "Ювентус" из Утены (90:86).

В матче лидеров группы решающей оказалась вторая четверть. Проиграв стартовую 10-минутку со счетом 13:15 южненцы полностью изменили ход игры во второй 10-минутке и добились успеха - 17:4 и 30:19 по итогам первой половины игры.

После большого перерыва южненцы почти на равных с соперником провели третью четверть (17:19) и сумели удержать перевес в счете в заключительной 10-минутке. "Химик" проигрил четверть с разницей "-7" (16:23), но выиграл матч с разницей в 2 балла - 63:61.

Лучшим игроком матча в составе гостей стал американский защитник Брендан Фрейзер, на счету которого 13 очков.

Таким образом, у "Химика" стопроцентный результат - три победы в трех матчах. Команда единолично возглавила турнирную таблицу Группы L.

Кубок ФИБА-Европы третий по значимости еврокубок после Евролиги и Кубка Европы УЛЕБ. "Химик" является единственным украинским клубом, который в этом сезоне выступает в баскетбольных еврокубах.