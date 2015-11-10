ФИФА обнародовала расписание олимпийского футбольного турнира Игр-2016

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала расписание матчей олимпийского футбольного турнира Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Согласно расписанию, первый матч мужского турнира состоится 4 августа в столице Бразилии - Бразилиа. Игры 1/4 финала пройдут 13 августа в Бразилии, Сальвадоре, Белу-Оризонти и Сан-Паулу. Полуфинальные матчи 17 августа состоятся в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Матч за 3-е место и бронзовые медали состоится 20 августа в Белу-Оризонти, а финал пройдёт в тот же день на "Маракане" в Рио-де-Жанейро.

Женский турнир начнется 3 августа и завершится 19 августа. Решающий матч также пройдет на "Маракане".

На данный момент известны 9 из 16 команд-участниц мужского турнира и 6 из 12 команд женского турнира. Сборные Украины не попали в число участников соревнований.

Полное расписание турнира доступно по этой ссылке.

Игры XXXI Олимпиады пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.