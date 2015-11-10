Волейболистки южненского "Химика" обыграли французский "Нант" и вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В Южном завершился ответный матч 1/16 финала Кубка ЕКВ (Европейской конфедерации волейбола) среди женских команд, в котором "Химик" принимал французский "Нант" и выиграл со счетом 3:0, сообщает официальный сайт турнира.

Украинки проиграли первый матч в Нанте со счетом 2:3 и сегодня хозяйкам лощадки необходимо было выигрывать со счетом 3:0 или 3:1. При победе со счетом 3:2 в пользу украинок, командам предстоял бы "золотой" сет.

Тем не менее, хозяйки площадки макисмально быстро довели свое превосходство над соперницами. Первый сет завершился со счетом 25:20, второй - 25:22, а третий - 25:23.

Таким образом, "Химик" победил по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ.