Всемирное антидопинговое агентство приостановило действие лицензии антидопингового центра в Москве

Как говорится в сообщении всемирного агентства, "приостановка аккредитации, которая вступает в силу немедленно, означает, что Московскому антидопинговому центру запрещено принимать от имени ВАДА любые антидопинговые меры, включая анализ мочи и крови", передает Би-би-си. Приостановка будет действовать в течение шести месяцев.

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В это время пробы, которые должен анализировать российский центр в Москве, будут транспортироваться в другие аккредитованные ВАДА лаборатории.

Всероссийский центр вправе обжаловать это решение.

Накануне ВАДА рекомендовало Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики за систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами.

ВАДА сообщает о том, что более 1400 допинг-проб в московской лаборатории было уничтожено накануне инспекции Всемирного антидопингового агентства, несмотря на письменное требование сохранить образцы, и что ФСБ также замешана в этом скандале.

Кроме того, спортсменам, отказавшимся принимать допинг, якобы угрожали исключением из российской сборной.