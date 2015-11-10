16 украинцев выступят на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

Украину на ЧМ будут представлять 16 спортсменов, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Для получения олимпийской путевки в Рио на чемпионате мира спортсмену нужно попасть в финальную «восьмерку» как в личных, так и в синхронных дисциплинах.

Если атлет не попадает в финал, то у него остаются шансы побороться за лицензию, войдя в ТОП-17 мирового первенства. Последние пять путевок на Олимпийские игры между этими спортсменами будут разыграны в квалификационном отборочном турнире, который состоится в апреле 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Состав сборной Украины на мировое первенство выглядит таким образом:

Мужчины: Дмитрий Собакар, Антон Давыденко, Николай Просторов, Дмитрий Бедевкин, Виктор Кифоренко, Станислав Стаценко, Никита Стаценко, Олег Аксамитный.

Женщины: Наталия Москвина, Марина Кийко, Анна Бакуновицкая, Диана Тувакбаева, Екатерина Баева, Дарья Алексеева, Елена Орлова, Светлана Боровикова.

31-й Чемпионат мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трамплине состоится с 26 по 29 ноября в Оденсе (Дания).