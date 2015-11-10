Украинка Легонькова выиграла полумарафон в Польше

Украинка пробежала дистанцию за 1 час 15 минут 51 секунду, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Спортсменке удалось опередить группу из трех кенийских атлеток и финишировать первой.

Пятой на этой дистанции финишировала еще одна наша соотечественница Екатерина Карманенко – 1:19.38.

В соревнованиях мужчин в Косцяне второе место занял украинец Николай Юхимчук (1:05.36). Первое и третье места также заняли спортсмены из Кении, а 4-6 места на счету украинцев Антона Потоцкого, Игоря Олефиренко и Руслана Печникова.

Стоит также отметить, что две недели назад Легонькова с олимпийским нормативом выиграла марафон в Дублине (Ирландия).