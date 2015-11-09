Легкоатлеты Лупу и Лашин признаны лучшими в Украине в октябре

Наталья Лупу и Дмитрий Лашин признаны лучшими легкоатлетами Украины в октябре 2015-го года, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Лашин на полумарафоне в Кракове (Польша) занял второе место с лучшим результатом сезона в Украине и 16-м в Европе – 1 час 02 минуты 52 секунды.

В свою очередь, Лупу стала героиней Всемирных игр среди военнослужащих. В Корее на CISM-2015 Наталья завоевала золотую награду в беге на 800 метров (1.59,59) и серебряную в составе эстафетной команды 4х400 м (3.30,66).

Опрос по определению лучших легкоатлетов страны традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитываются как треть всех голосов.