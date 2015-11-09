Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить российских легкоатлетов от соревнований

С такой рекомендаций IAAF выступила Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC.

Решение на данный момент не принято.

Издание The Sunday Times 8 ноября опубликовало информацию, согласно которой восемь российских легкоатлетов дали взятки руководителям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для того, чтобы их не дисквалифицировали за допинг и допустили к участию в летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

По информации издания, взятки получили бывший президент IAAF Ламин Диак и бывший глава антидопингового департамента IAAF Габриэль Долле, а в числе восьми спортсменов есть золотые и серебряные медалисты Игр в Лондоне. Фамилии легкоатлетов не называются.

4 ноября бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака и его адвоката арестовали. Их подозревают в получении взятки от ВФЛА за сокрытие случаев применения допинга российскими спортсменами.