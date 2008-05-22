Зенит встретится с Манчестер Юнайтед

29-го августа, в Монако, российский "Зенит" встретится с английским "Манчестер Юнайтед" в матче за супер-кубок Европы по футболу

Об этом сообщило руководство УЕФА после финала Лиги чемпионов в Москве, передает Эхо Москвы.

Супер-кубок разыгрывается перед началом европейского сезона между командами, победившими в двух еврокубковых турнирах – Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка УЕФА.