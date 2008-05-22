Зенит встретится с Манчестер Юнайтед

08:59, 22 мая 2008
Спорт
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Супер-кубок разыгрывается перед началом сезона

29-го августа, в Монако, российский "Зенит" встретится с английским "Манчестер Юнайтед" в матче за супер-кубок Европы по футболу

Об этом сообщило руководство УЕФА после финала Лиги чемпионов в Москве, передает Эхо Москвы

Супер-кубок разыгрывается перед началом европейского сезона между командами, победившими в двух еврокубковых турнирах – Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка УЕФА.

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