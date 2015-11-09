Украина теперь опасна для "договорняков" - Павелко

О Законе в программе "Профутбол" рассказал президент Федерации футбола Андрей Павелко, который выступил одним из его авторов, передает ТСН.Проспорт.

"Я бы хотел, как в Италии, чтобы один-два раза по 60 человек арестовали, чтобы это было настолько всем понятное, чтобы игры закончились и закончились профилактические беседы. Этим жестким подходом мы обязаны показать отношение общественности, журналистов, всей футбольной семьи к раковому заболеванию. Я переживал, что 80 миллиардов рынка азиатских ставок еженедельно могут найти лоббистские структуры, которые могли бы поставить препоны в прохождении закона ко второму чтению", - отметил президент ФФУ.

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"Сегодня Украина очень опасная для таких вещей, и после принятия этого закона я бы не рекомендовал никому заниматься старыми делами. Мы и по старым делам будем максимально расследовать, и чтобы те люди, которые уже запятнали, несли максимальное наказание... И они должны забыть об Украине и те дела, черные доходы, которые они раньше получали", - заявил Павелко.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины и президент ФФУ Андрей Павелко заявил о подготовке проекта закона о борьбе с футбольными тотализаторами и договорными матчами.