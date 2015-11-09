"Днепр" не будет менять владельца - "Профутбол"
00:48, 09 ноября 2015Спорт
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Программа "Профутбол" на канале 2+2 обратился к владельцу днепропетровского "Днепра" Игорю Коломойскому относительно информации о возможной продаже клуба.
Коломойский не будет продавать "Днепр" / fcdnipro.com
Такая информация облетела Интернет 8 ноября, передает ТСН.Проспорт.
Речь шла о том, что идут переговоры о продаже команды. А потенциальным новым владельцем может стать человек, который связан с Днепропетровской областью и не имеет отношения к Донецку или России.
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По словам ведущего "Профутболу" Игоря Цыганыка, Коломойский заявил, что эта информация не соответствует действительности.
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