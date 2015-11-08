"Севилья" Коноплянки обыграла "Реал" в матче чемпионата Испании

В Севилье завершился матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Севилья" принимала мадридский "Реал" и обыграла соперника со счетом 3:2.

Украинский легионер Евгений Коноплняка сделал голевую передачу в моменте, когда "Севилья" забила второй гол.

"Севилья" одержала волевую победу в матче, так как счет в середине первого тайма на 22-й минуте открыл ударом с разворота капитан "Реала" Серхио Рамос. Но, уже на 36-й минуте, Чиро Иммобиле сумел сравнять счет.

Хозяева поля вышли вперед в начале второго тайма. На 61-й минуте Коноплянка обыграл двух игроков "Реала", оказался в углу штрафной площади и сумел точно прострелить на Энвера Банегу, который подставил ногу под мяч, полетевший в ворота - 2:1, А спустя 13 минут, на 74-й, Фернандо Льоренте забил третий гол хозяев поля. Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 93-й минуте, Хамес Родригес забил второй гол за "Реал" и установил окончательный счет матча - 3:2 в пользу "Севильи".

Таким образом, "Севилья" одержала неожиданную победу, набрала 15 очков и переместилась с 13-го на 10-е место в турнирной таблице Примеры. "Реал" остался на 2-м месте и теперь отстает от лидера чемпионата "Барселоны" на 3 очка - 24 балла против 27-ми.