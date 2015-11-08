"Динамо" обыграло "Сталь" и сравнялось с "Шахтером" в таблице УПЛ

В Киеве завершился последний матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало днепродзержинскую "Сталь" и выиграло со счетом 2:0.

Судьба матча была решена на 88-й минуте.

Киевляне имели преимущество на протяжении всего матча. Интенсивность атак на ворота соперника нарастала по ходу матча, а в концовке киевляне устроили штурм ворот соперника, но забить хотя бы один гол команда, до поры до времени, так и не могла.

Решающий эпизод в игре произошел на 88-й минуте, когда гол забил Андрей Ярмоленко. Быстрая комбинация хозяев завершилась прострелом Виталия Буяльского из набежавший Ярмоленко поразил ворота соперника. А уже в добавленное арбитром время Ярмоленко сделал дубль.

Таким образом, киевляне вновь сравнялись по очкам с донецким "Шахтером" - по 34 балла - но уступают горнякам по дополнительным показателям.